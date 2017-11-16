16/11/2017 09:48


İki paraşütçü az kalsın ölüyordu

paraşütçü

İstanbul Silivri'de meydana gelen olayda havada paraşütleri birbirine dolanan iki yamaç paraşütçüsü ölümden döndü

Paraşütçülerin ölümden döndüğü olay, geçtiğimiz günlerde Silivri Aşıklar Tepesi olarak bilinen bölgede meydana gelmişti. Kale Park yanında bulunan pisten atlayış yapan iki yamaç paraşütü pilotu, Aşıklar Tepesi mevkiine geldiği esnada rüzgarın ters esmesi ve pilotların birbirine yakın uçması sebebiyle birbirine dolanmıştı.

Pilotlardan biri yedek paraşütünü açmasıyla uçurumun kenarına inerken, diğer pilot Murat Soydan paraşüt iplerinin çalılara takılması sonucu havada asılı kalmıştı. 


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