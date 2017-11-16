16/11/2017 09:31


Berkin Elvan davası öncesi güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

berkin elvan davası

İstanbul Adalet Sarayında görülecek Berkin Elvan davası öncesinde güvenlik önlemleri arttırıldı

Gezi olaylarında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması öncesinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliyeye gelenler polis ekipleri tarafından tek tek aranarak içeri alındı. Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Babası Sami Elvan ile birlikte CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük duruşmayı izlemek için adliyeye geldi. Duruşma İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

Kaynak: DHA


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