16/11/2017 09:18


30 ilde dev operasyon 60 eski emniyet görevlisi gözaltında

fetö operasyonu

Ankara merkezli 30 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 eski emniyet mensubundan 60'ı gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 39 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'da hesap açtırdığı ve bu hesaplara para yatırdığı tespit edilen 39 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.


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