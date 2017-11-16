16/11/2017 09:10


Dünya o tellaktan randevu almak için sıraya girdi

Ali Güvenç

Tesla’nın sahibi Elon Musk’ı hamamda keseleyen tellak Ali Güvenç herkes tarafından konuşuluyor. Haberin basına yansımasıyla Güvenç'i Türkiye ve dünyadan herkes arıyor

Ali Güvenç'i Belçika’dan arayan bir Türk vatandaşı, kendisini kaybettiği yakın arkadaşına çok benzettiğini söyledi ve yılbaşında kese için gün aldı. Hamama gelen vatandaşlar da Ali Güvenç ile hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı.

Gazete Habertürk'ten Akif Akdoğan'ın haberine göre bu ilgiden memnun olan Güvenç, “41. yılımızda biz de biraz ünlü olduk. Arayan soran çok fazla. Benimle fotoğraf çektiriyorlar, garibime gidiyor. ‘Niye araba istedin, Mars’tan arazi isteseydin’ diye dalga geçenler var. Ama sağlık olsun benim tek üzüntüm Elon Musk ile bir fotoğraf çektiremedim. Bir hatıram kalmadı. İnşallah diğer gelişine artık...” diye konuştu.


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