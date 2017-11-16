16/11/2017 08:44


İzne çıkan uzman çavuş gece yarısı öldürüldü

Mustafa Kara

Adana'nın Kozan ilçesinde gece yarısı yaşanan olayda izin için ailesinin yanına gelen uzman çavuş Mustafa Kara, arkadaşı tarafından öldürüldü

İddiaya göre, Mustafa Kara ve E.Ö'nün de aralarında bulunduğu 5 arkadaş, gece yarısı yol kenarında oturup sohbet etmeye başladı. E.Ö. ve Kara arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Üzerinde taşıdığı tabanca ile Kara'ya ateş eden E.Ö., daha sonra olay yerinden kaçtı. Kara'nın kanlar içinde yere yığılmasının ardından olay yerindeki 3 arkadaşı, 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kara'nın öldüğü belirlendi. 2 yıllık uzman çavuş ve bekar olduğu öğrenilen Kara'nın memleketi Kozan'a izne geldiği belirtildi. Kara'nın 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan katil zanlısı E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı


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