16/11/2017 08:24


TSK'dan Ağrı'da hava harekatı 3 terörist etkisiz hale getirildi

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Ağrı'da düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Eleşkirt kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik dün hava harekatı düzenlendi. Harekatta 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir barınak imha edildi. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

 

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