Yunanistan'daki felaketin ardından gözler Türkiye'de

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 14 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Türkiye'de şiddetli yağışların ne zaman başlayacağı merak ediliyor

Yunanistan'da yaşanan sel felaketinin ardından gözler Türkiye’ye çevrildi. İstanbul’da hava sıcaklıklarının itibaren kademe kademe azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Son değerlendirmelerde 20-23 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığının kuvvetli düşmesi ve İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.