15/11/2017 20:21


Yunanistan'daki felaketin ardından gözler Türkiye'de

yağışlı hava

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 14 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Türkiye'de şiddetli yağışların ne zaman başlayacağı merak ediliyor

Yunanistan'da yaşanan sel felaketinin ardından gözler Türkiye’ye çevrildi. İstanbul’da hava sıcaklıklarının itibaren kademe kademe azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Son değerlendirmelerde 20-23 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığının kuvvetli düşmesi ve İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.


Marouane Fellaini
Marouane Fellaini'nin kararı Beşiktaş'ı üzecek
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur maç programı
yağışlı hava
Yunanistan'daki felaketin ardından gözler Türkiye'de
Balona röveşata atan
Balona röveşata atan gençten haber var
yunanistan sel
Yunanistan'da sel 14 can aldı
İlgili Haberler
Balona röveşata atan

Balona röveşata atan gençten haber var

yunanistan sel

Yunanistan'da sel 14 can aldı

Mustafa Sabri

Atatürk'e ölüm fetvası çıkartan kişinin adı okula verildi

şehit haberleri

Ağrı'daki çatışmada 1 uzman çavuş şehit düştü

Son Dakika Haberleri
Marouane Fellaini

Marouane Fellaini'nin kararı Beşiktaş'ı üzecek

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur maç programı

Antalyaspor

Antalyaspor'da başkan ağlayarak salonu terk etti

Osman Tanburacı

Ünlü spor yazarı trafikte saldırıya uğradı

 Yazarlarımız
turker erturk

İhanet Tam Gaz Devam Ediyor

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katıldı ve İstanbul’la ilgili konuşarak “…Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ...

Devam