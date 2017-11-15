Yunanistan'da sel 14 can aldı

Yunanistan'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle başkent Atina'da 14 kişi hayatını kaybetti

Atina'nın 27 kilometre batısındaki Mandra, Nea Peramos ve Magara bölgeleri felaketten an çok etkilenen yerler oldu.Ölenlerden çoğunun evlerinde mahsur kalan yaşlılar olduğu belirtildi.Mandra Belediye Başkanı Yianna Krikouki devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada "Herşey kaybettik. Felaket dev boyutlarda" dedi.Yaralanan en az 10 kişinin de hastaneye götürüldüğü bildirilirken, haber alınamayanların da bulunduğu kaydedildi.Başbakan Alexis Çpras, başsağlığı diledi. Yoğun yağışlar Yunanistan'ın bazı kesimlerinde son bir haftadır sürüyor.