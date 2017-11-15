15/11/2017 16:08


Atatürk'e ölüm fetvası çıkartan kişinin adı okula verildi

Mustafa Sabri

Osmanlı döneminde Şeyhülislam olarak görev yapan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'e ölüm fetvası çıkartan Mustafa Sabri'nin adı Tokat'ta bulunan bir liseye verildi. Gelen tepkiler üzerine okulun adı yeniden değiştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, konunun kendilerine intikal etmesi üzerine hemen harekete geçtiklerini belirtti. Yetkililer, okulun adının derhal değiştirilmesi talimatı verdi.

Okula Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatı üzerine Siirtin Baykan ilçesinde 24 Temmuz 2017 tarihinde seyir halindeki sivil araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağın ismi verildi.Öğleden sonra okula gelen özel bir reklam şirketi çalışanları, ’Mustafa Sabri Anadolu İmam Hatip Lisesi’ tabelasındaki harfleri söktü.Yerine,branda üzerine yazılmış’Şehit Yakup Akdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’yazılı tabela asıldı.

Eski tabelada sökülen harfleri ise şirket çalışanlarının yere attığı görüldü.Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şube Başkanı Cemal Güneş ise ismin değiştirilmesinden dolayı Milli Eğitim yetkililerine teşekkür etti.

 

 


Antalyaspor
Antalyaspor'da başkan ağlayarak salonu terk etti
Mustafa Sabri
Atatürk'e ölüm fetvası çıkartan kişinin adı okula verildi
Osman Tanburacı
Ünlü spor yazarı trafikte saldırıya uğradı
mhp istifa
İyi Parti'ye destek için MHP'den istifa ettiler
Pepe
Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber
İlgili Haberler
şehit haberleri

Ağrı'daki çatışmada 1 uzman çavuş şehit düştü

Süleyman Dilbirliği

Astsubay Süleyman Dilbirliği yoğun bakımda tedavi ediliyor

hava harekatı

Saldırı hazırlığındaki teröristlere dev operasyon

Reza Zarrab

Reza Zarrab'ın nerede olduğu bilinmiyor

Son Dakika Haberleri
Antalyaspor

Antalyaspor'da başkan ağlayarak salonu terk etti

Osman Tanburacı

Ünlü spor yazarı trafikte saldırıya uğradı

mhp istifa

İyi Parti'ye destek için MHP'den istifa ettiler

Pepe

Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber

 Yazarlarımız
turker erturk

İhanet Tam Gaz Devam Ediyor

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katıldı ve İstanbul’la ilgili konuşarak “…Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ...

Devam