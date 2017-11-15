Atatürk'e ölüm fetvası çıkartan kişinin adı okula verildi

Osmanlı döneminde Şeyhülislam olarak görev yapan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'e ölüm fetvası çıkartan Mustafa Sabri'nin adı Tokat'ta bulunan bir liseye verildi. Gelen tepkiler üzerine okulun adı yeniden değiştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, konunun kendilerine intikal etmesi üzerine hemen harekete geçtiklerini belirtti. Yetkililer, okulun adının derhal değiştirilmesi talimatı verdi.

Okula Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatı üzerine Siirtin Baykan ilçesinde 24 Temmuz 2017 tarihinde seyir halindeki sivil araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağın ismi verildi.Öğleden sonra okula gelen özel bir reklam şirketi çalışanları, ’Mustafa Sabri Anadolu İmam Hatip Lisesi’ tabelasındaki harfleri söktü.Yerine,branda üzerine yazılmış’Şehit Yakup Akdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’yazılı tabela asıldı.

Eski tabelada sökülen harfleri ise şirket çalışanlarının yere attığı görüldü.Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şube Başkanı Cemal Güneş ise ismin değiştirilmesinden dolayı Milli Eğitim yetkililerine teşekkür etti.