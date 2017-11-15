Saldırı hazırlığındaki teröristlere dev operasyon

TSK tarafından Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatı sonucunda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Şırnak kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. PKK'lı silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın ardından, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.