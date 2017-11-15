15/11/2017 07:29


Reza Zarrab'ın nerede olduğu bilinmiyor

Reza Zarrab

İran asıllı Türk Reza Zarrab'ın 5 gündür nerede olduğu merak ediliyor

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Reza Zarrab’ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlansa da geçerliliğini koruyor.

Davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcülerinden “Zarrab hâlâ gözaltında” açıklaması geldi. Zarrab’ın avukatı Şeyda Yıldırım ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” dedi.


Süleyman Dilbirliği
Astsubay Süleyman Dilbirliği yoğun bakımda tedavi ediliyor
hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki teröristlere dev operasyon
Yasmin Erbil
Yasmin Erbil üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 15 Kasım altın fiyatları
Vatanım Sensin
O isim Vatanım Sensin dizisinin kadrosuna dahil oluyor
İlgili Haberler
Süleyman Dilbirliği

Astsubay Süleyman Dilbirliği yoğun bakımda tedavi ediliyor

hava harekatı

Saldırı hazırlığındaki teröristlere dev operasyon

öğrenci zehirlenmesi

Onlarca öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı

Emel Gözde Becerikli

Genç tasarımcı Gözde Becerikli kansere yenik düştü

Son Dakika Haberleri
Yasmin Erbil

Yasmin Erbil üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 15 Kasım altın fiyatları

Vatanım Sensin

O isim Vatanım Sensin dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Selçuk İnan

Selçuk İnan Milli takıma veda edecek

 Yazarlarımız
turker erturk

İhanet Tam Gaz Devam Ediyor

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katıldı ve İstanbul’la ilgili konuşarak “…Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ...

Devam