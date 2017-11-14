Genç tasarımcı Gözde Becerikli kansere yenik düştü

Geçtiğimiz Eylül ayında 10. kez kanser hastalığına yakalanan ve sosyal medya hesabından takipçilerine yaptığı çağrılarla herkesi duygulandıran genç tasarımcı Emel Gözde Becerikli bugün hayata gözlerini yumdu

Posta gazetesinin haberine göre Emel Gözde Becerikli paylaşımında "46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem" demişti...

Bu paylaşımı üzerine 'Gözde'yi yaşatalım' başlıklı kampanya başlatılmış Demet Akalın ve Didem Soydan gibi isimlerden de destek gelmişti ancak Gözde yaşam savaşını kaybetti. Emel Gözde Becerikli, Milliyet Gazetesi'nden Metin Uyar'a kanser olduğunu öğrendiği günü şu sözlerle anlatmıştı...

"Kanser olduğumu öğrendiğinde tek kelimeyle yıkıldım. Daha 23 yaşındaydım. Hayat benim için kararmıştı. Düşlerimi süsleyen toz pembe hayaller bile simsiyah olmuştu. Sonraki kısım ise çok daha zordu. Doktorların hiç karşılaşmak istemediği bir kanser türü olan yumuşak doku kanseri teşhisi kondu. Hastalık sürekli tekrarladı ve ardı arkası kesilmeyen ameliyatlara girdim"

Gözde'nin cenazesi yarın öğlen namazını müteakiben Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilcek.