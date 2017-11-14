14/11/2017 19:46


D-100 karayolunda katliam gibi kaza yaralılar var

D-100 karayolu

D-100 karayolu, Avcılar istikameti Haramidere kavşağında halk otobüsünün devrilmesi sonucunda 2'si ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı öğrenildi

Bu akşam saat 19.00 sıralarında Avcılar istikameti Haramidere kavşağında meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir özel halk otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun trafik kuyruğu oluşurken otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilirken, kazada hastaneye kaldırılan bir yaralının ayakkabısının olay yerinde kaldığı görüldü.

Olay yerine sevk edilen ekipler devrilen otobüsü kaldırmak için çalışma başlattı. Bu sırada yan yolda uzun araç trafiği oluşurken metrobüs köprüsü üzerinde toplanan vatandaşların da çalışmayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti. 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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