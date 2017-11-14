14/11/2017 19:32


Genç kadın eşi tarafından vahşice öldürüldü

Selda Çelik

Jimnastik eğitmeni 35 yaşındaki Selda Çelik isimli genç kadın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarının sürdüğü eşi Ali Çelik tarafından başından vurularak öldürüldü

Katil koca Ali Çelik, dün öğle saatlerinde kızını görmek istediğini söyleyip Selda Çelik’in evine gitti.İkili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Selda Çelik, kocası tarafından tabancayla başından vuruldu. Selda Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken Ali Çelik kayıplara karıştı.

KIZININ EN ZOR GÜNÜ

Selda Çelik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından bugün annesinin evine getirildi. Burada Çelik için dua edildi, helallik alındı. Helallik alındığı sırada Selda Çelik’in 7 yaşındaki kızı Öykü, gözyaşları içinde annesinin tabutuna dokunup, defalarca öptü.

Küçük kız yakınları tarafından araçtan indirilerek sakinleştirildi. Cenaze aracının hareket etmesiyle Öykü, annesinin tabutunun arkasından son kez el salladı. Selda Çelik, Halilrahman Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verildi.


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