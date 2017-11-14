14/11/2017 19:18


Flaş bomba yapımında kullanılan bin 650 kilo amonyum nitrat bulundu

Ağrı dağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Ağrı Dağı'nda yapılan operasyon sonucunda bomba yapımında kullanılan bin 650 kilogram amonyum nitrat bulundu

Alınan son bilgiye göre, 2 Kasım 2017 tarihinde, Ağrı Dağı'nda bomba yüklenen bir araçtaki teröristlerin güvenlik güçlerince dağın eteğindeki Hallaç köyü kırsalında sıkıştırılması sonrası aracın teröristlerce uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadan atlatılan bu olay sonrası teröristlerin Ağrı Dağı'nda kullanabileceği sığınak, barınak ve malzemelerin belirlenerek imha edilmesi amacıyla çalışmaları genişletti.

Bu çerçevede, söz konusu dağın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Eliköy mevkisinde operasyon yapan jandarma, dere yatağında toprağa gömülü halde olan ve bomba yapımında kullanılan 50 kilogramlık 33 çuval amonyum nitratı ele geçirip imha etti.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da bir süre önce, jandarmanın yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarının kısa zamanda bombalı araç eylemi gerçekleştireceklerinin belirlendiği aktarıldı.

 

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