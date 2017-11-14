14/11/2017 15:01


Akdeniz'in rengi değişti vatandaş şoke oldu

antalya

Antalya'da dün akşam şiddetli yağış etkili oldu. Yağış sırasında denize ulaşan çamur ve atıklar, Antalya Körfezi’ni kahverengiye bürüdü

Deniz kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Konyaaltı sahil şeridinde denizi izlemek isteyenler, uçsuz bucaksız mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Çamurun ulaşmadığı uzak yerler turkuaz maviliğini korudu.

Akdeniz çamur rengine büründüUzmanlar yağışla birlikte dağların zirvesindeki karın hızla eridiğini, hızlı su akışının kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntünün oluştuğunu belirtti. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi.


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