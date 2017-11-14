14/11/2017 14:32


İstanbul'da ne zaman kar yağacak

istanbul kar yağışı

Yapılan son değerlendirmelere göre 20-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da kuvvetli soğuk hava etkili olacak. Soğuk hava kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına etki edebilir

GFS (The Global Forecast System) model verilerindeki kar beklentisiyle ilgili, havaninotlari.com internet sitesinde yer alan değerlendirme dikkat çekti.

İşte model verilerindeki kar olasılığına dikkat çeken o değerlendirme:

“Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu.

Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için ‘kar yağacak’ demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç.”


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