14/11/2017 14:26


Kırmızı listedeki terörist dev operasyonda etkisiz hale getirildi

Hülya Eroğlu

Şırnak Bestler-Dereler operasyonu sırasında etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı listede yer alan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 2 Kasım'da başlayan operasyon kapsamında bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi Üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da bulunduğu, kırmızı kategoride yer alıp yurt içinde bulunan tek terörist olduğu kaydedildi.


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