5 metrelik dev balina Antalya'da kıyıya vurdu

Antalya'nın Kemer ilçesi kıyısına vuran 5 metre büyüklüğünde ölü balinayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi

Zabıta ve jandarma ekipleri, olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Balinada yara izleri görüldü. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, balinanın fotoğraflarını incelediğini söyledi.

Türkiye sularında balinaların zaman zaman görüldüğünü aktaran Gökoğlu, "Balinalar Doğu Akdeniz ekosistemine girdiklerinde beslenmeyle ilgili sıkıntılar yaşıyor. Besin problemi yaşadığı için ölmüş ve fırtınayla kıyıya vurmuş olabilir. Balina çok yıpranmış. Muhtemelen önce ölmüş. Akdeniz Atlas Okyanusu'nun bir uzantısı. Bu balinalar Batı Akdeniz'de sıkça görülüyor. Doğu Akdeniz'e nadir geliyorlar." diye konuştu.