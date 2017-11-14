14/11/2017 11:13


Aylardır aranan Erhan Timuroğlu yakalandı

Erhan Timuroğlu

Kız kardeşi Ceylan'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan Erhan Timuroğlu, üzerinde silahlarla birlikte 260 gün sonra Sancaktepe'de yakalandı

Geçtiğimiz Mart ayında bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle Erhan Timuroğlu hakkında arama çalışması başlamıştı. 15 Haziran'da ise Erhan Timuroğlu'nun bir iş adamının evini ve ofisini kurşunladığı belirlenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erhan Timuroğlu'nu, “Kasten Öldürme” ve “Uzun Namlulu Silahla İşyeri Kurşunlama” suçlarından arıyordu.

Yaklaşık 260 gündür devam eden çalışmalar neticesinde yeri tespit edilen Erhan Timuroğlu'na operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Erhan Timuroğlu ve  C.A. isimli bir şahıs Sancaktepe'de yakalandı.

Operasyonun düzenlendiği adreste yapılan aramada ise,  2 adet uzun namlulu Kalaşnikof silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.


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