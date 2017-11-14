Terör hedeflerine yönelik dev harekat

TSK tarafından dün Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı sonucunda 27 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde 2, 4'ü Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında, 11'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, istihbarat birimleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu Şemdinli sektörü Kanirash terörist kampında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen ve aralarında Şemdinli ÖSB sorumlusu 'Xebat' ve 'Cekdar' kodlu sözde lider kadronun da bulunduğu 10 terörist, Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."