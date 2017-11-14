14/11/2017 10:45


Yurt geneli hava durumu 14 Kasım 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından edinilen son bilgiye göre bazı illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20


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