O illerde yaşayanlar dikkat şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Edinilen son bilgiye göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aksaray, Karaman, Sivas, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.