14/11/2017 10:42


O illerde yaşayanlar dikkat şiddetli sağanak geliyor

yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Edinilen son bilgiye göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aksaray, Karaman, Sivas, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

 

antalya
Akdeniz'in rengi değişti vatandaş şoke oldu
sigara kullanımı
Sigara içen kişilerin diyabet riski daha yüksek
Didier Drogba
Didier Drogba futbol kariyerini bitiriyor
istanbul kar yağışı
İstanbul'da ne zaman kar yağacak
halep saldırı
Pazar yerine yönelik saldırıda can kaybı artıyor
İlgili Haberler
antalya

Akdeniz'in rengi değişti vatandaş şoke oldu

istanbul kar yağışı

İstanbul'da ne zaman kar yağacak

Hülya Eroğlu

Kırmızı listedeki terörist dev operasyonda etkisiz hale getirildi

ırak ve iran

Büyük depremin acı bilançosu 'en az 450 kişi can verdi'

Son Dakika Haberleri
sigara kullanımı

Sigara içen kişilerin diyabet riski daha yüksek

Didier Drogba

Didier Drogba futbol kariyerini bitiriyor

halep saldırı

Pazar yerine yönelik saldırıda can kaybı artıyor

kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinden Meclis'te önemli açıklamalar

 Yazarlarımız
turker erturk

İhanet Tam Gaz Devam Ediyor

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katıldı ve İstanbul’la ilgili konuşarak “…Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ...

Devam