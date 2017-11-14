Kadıköy'deki dehşetle ilgili yeni gelişmeler

Kadıköy'de park halindeki aracın içinde başından vurulmuş halde bulunan İbrahim Nar'ın intihar ettiği iddia edildi

Olayın gerçekleştiği yere giden sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulan bir erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonunda otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi.Başından vurulmuş olarak bulunan kişinin 52 yaşındaki İbrahim Nar olduğu ortaya çıktı. Nar’ın yanında silah bulundu. Polis ekipleri, gece yaşandığı düşünülen olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duruyor. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.