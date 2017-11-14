Antalya'da hortum faciası çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Finike ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından ortaya çıkan hortum yerleşim yerlerini vurdu

Hortumun şiddetiyle çok sayıda tarım alanı ve sera da zarar görürken, ağaçlar devrildi, elektrikler tellerinin kopması sonucu birçok bölgede kesinti meydana geldi, 1’i kamyon 5 araç da yan yattı. Saat 21.00 sıralarında karada ilerleyen hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Finike Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan 13’ü ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilirken, 5 yaralı ise gözetim altında tutuldu.