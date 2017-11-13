13/11/2017 14:09


Teröristlerin döşediği mayın patlayınca 1 asker yaralandı

bitliste patlama

Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının infilak etmesi sonucunda 1 askerin yaralandığı öğrenildi

Bitlis Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgütü PKK’nın daha önce araziye yerleştirdiği mayının infilak etmesi sonucu Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu yaralanmıştır. Kahraman askerimiz Tatvan Devlet Hastanesinde ameliyata alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.


sinema guzeli
Sinema Güzeli Bakü’de
Asamoah
Galatasaray'da Asamoah baskısı sürüyor
Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı'na hakaretten 3 kadın gözaltında
cumhurbaşkanı erdoğan
Cumhurbaşkanı 'İsmail Bey'in aday olduğunu yeni öğrendim'
ırak deprem
Flaş haber deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor
İlgili Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Belediye önünde 'İstanbul'u Böyle Yönetemezsiniz' diye haykırdılar

Altan kardeşler

Altan kardeşlerin avukatları tartışınca salondan atıldılar

Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaza

Hastane inşaatında facia, işçiler asansör boşluğuna düştü

Anıtkabir

Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldı

Son Dakika Haberleri
sinema guzeli

Sinema Güzeli Bakü’de

Asamoah

Galatasaray'da Asamoah baskısı sürüyor

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı'na hakaretten 3 kadın gözaltında

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı 'İsmail Bey'in aday olduğunu yeni öğrendim'

 Yazarlarımız
necdet siaslı

İyi Parti taban yapmaya başladı

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İYİ Partisi’nin merkez sağı kucaklayacağı söylenmişti. MHP’den ayrılan ve bu partinin % 50 oyunu alan İYİ Parti’nin AK Parti küskünleri ...

Devam