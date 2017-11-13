13/11/2017 14:05


Belediye önünde 'İstanbul'u Böyle Yönetemezsiniz' diye haykırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplanan Halk evleri üyesi bir grup, basın açıklaması yaptı

Toplanan gruba temsil olarak Nuri Günay’ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bugün buraya yönetmezsiniz demek için geldik. Bu iktidara yönelik akıl verme eylemi değildir. ‘Yönetmezsiniz’ bir iddiadır. Bu belediyeleri bu şehirleri, memleketin 3’te 2’sini atamayla yönetmezsiniz. Bu halk buna izin vermez iddiasının basın açıklamasıdır. Bugün İBB Meclisi’nin Kasım ayı toplantısının ilk günü. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bir aydan biraz daha fazla bir zaman önce istifa etti. İstifasının aslında kendi kendine alınmış bir karar olmadığı daha sonra diğer belediye başkanlarının zorla istifa ettirilerek yaşananlarda ortaya çıktı. İstifa ettirilen belediye başkanlarının suçları neyse hesap verecekleri yerler Belediye Meclisleridir. Halkın kendisidir. Gerektiği zaman yargıdır. Keyfiyetle görevinden alınanların yerleri atamayla doldurulamaz”

 

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