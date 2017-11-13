13/11/2017 14:02


Altan kardeşlerin avukatları tartışınca salondan atıldılar

Altan kardeşler

Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile gazeteci Nazlı Ilıcak dahil 7 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında gerginlik yaşandı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül katıldı. Diğer tutuklu sanıklar  Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme Başkanı duruşmayı başlattıktan sonra mütalaasını açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi.

AVUKATLAR DIŞARI ÇIKARILDI

Savcı söz almadan araya giren Altan kardeşlerin avukatı Ergin Cinmen, mütalaa açıklanmadan önce taleplerinin dinlenilmesini istedi.

Mahkeme başkanı da kendisine söz vermediğini belirterek, konuşmasını sürdürmesi halinde CMK uyarınca dışarı çıkartılacağı uyarısında bulundu. Cinmen’in konuşmasını sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı, avukat Cinmen’in dışarı çıkartılması talimatını vererek duruşmaya ara verdi. Verilen yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar başlayan duruşmada yine cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamak üzereyken araya giren Altan kardeşlerin diğer avukatı Figen Çalıkuşu da taleplerinin olduğunu belirterek söz istedi. Deliller toplanmadan mütalaanın istenmeyeceğini anlatan Çalıkuşu, bunun usule aykırı olduğunu savundu. Mahkeme başkanının söz vermeden konuşmaması yönünde uyardığı Çalıkuşu’nun konuşmasını sürdürmesi üzerine dışarı çıkartılmasına karar vererek duruşmaya yeniden ara verdi. Çalıkuşu da bunun üzerine, reddi hakim talebinde bulundu.

İkinci kez verilen yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar başlatılan duruşmada mahkeme başkanı mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına söz verdi. Duruşma savcısı mütalaasını açıklamak isterken yine söz alan  Altan kardeşlerin avukatlarından Ferhat Çağıl, reddi hakim taleplerinin olduğunu duruşmanın bu şekilde ilerlemeyeceğini söyledi.  Çağıl, mahkeme başkanı tarafından konuşmasını sürdürmesi halinde dışarı çıkartılacağı yönünde uyarıldı. Çağıl’ın sözlerini sürdürmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmaya üçüncü kez ara verdi. Verilen yaklaşık 15 dakikalık aradan sonra mahkeme heyeti savcının mütalaasını açıklamasının ardından herkese söz vereceğini belirterek savcısının sözünün kesilmemesini istedi.

4’ÜNCÜ KEZ  ARA VERİLDİ

Savcıya tekrar mütalaasını açıklaması için söz verildiğinde bir taleplerinin olduğunu söyleyerek, araya giren Altan kardeşlerin avukatlarından  Melike Polat, reddi hakim taleplerinin olduğunu anlatarak önce bu konuda bir karar verilmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme başkanı da kendisine söz verilmeden konuştuğunu belirttiği ve 3 kez uyardığı avukatı duruşma salonundan çıkartarak duruşmaya öğle arası verdi.

Kaynak: DHA


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