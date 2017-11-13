13/11/2017 11:36


Hastane inşaatında facia, işçiler asansör boşluğuna düştü

Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaza

Seyrantepe'de yapımı devam eden Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatında kaza oldu. Kazada asansör tamiri yapan iki işçi asansör boşluğuna düşerek hastanede tedavi altına alındı

Bu sabah saat 11.00 sıralarında meydana gelen feci kazada iki işçi asansör tamiri yaptığı sırada boşluğa düştü. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekibi çağrıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı iki işçi, asansör boşluğundan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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