13/11/2017 11:29


Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldı

Anıtkabir

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü nedeniyle bu yıl da Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Alınan son rakamlara göre Anıtkabir'i 10 Kasım'da 920 bin kişi ziyaret etti

Yetkililer, Cumartesi ve Pazar günü de ziyaretlerin akın akın devam ettiğine dikkat çektiler. Özellikle şehir dışından binlerce otobüsle Ankara'ya gelindiğini belirten yetkililer, Atatürk'ü Anma Haftası itibariyle ziyaretçi sayısına bakıldığında ise tüm zamanların rekorunun kırılmış olabileceğini söylediler.10 Kasım 2013'te Anıtkabir'i 1 milyon 89 bin 615 kişi ziyaret etmişti. Bu sayının tüm zamanların ziyaretçi rekoru olduğu belirtilmişti.

Anıtkabir Komutanlığı istatistiklerine göre Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret edenlerin sayısı 2012'de 3 milyon 801 bin; 2013'te 5 milyon 73 bin; 2014'te 5 milyon 128 bin; 2015'te 5 milyon 68 bin ve 2016'da 4 milyon 598 bindi.

Geçen yıl günlük ortalama ziyaretçi sayısı ise 12 bin 600 idi. Bu yılın en yüksek ziyaretçi sayısına Ekim ayında ulaşıldı. Hem yerli hem de yabancı sayısının en yüksek olduğu Ekim ayının tamamında yerli ziyaretçi sayısı 963 bine yaklaşırken, yabancı sayısı 18 bin 95'e ulaştı. Böylece toplam ziyaretçi sayısı Ekim ayında 981 bin 47 oldu.

REKOR BEKLENİYOR

Geçen yıl günde ortalama 12 bin 600 kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'i 2017'nin 10 ayında yerli ve yabancı toplam 4 milyon 720 bin kişi ziyaret etti. 10 Kasım ziyaretiyle birlikte toplam sayı 5 milyon 640 bine ulaşırken, 301 günün ortalama ziyaretçi sayısı ise 18 bin 737'ye çıkmış oldu. Bu rakamlara bakıldığında 

2017'de Atatürk ziyaretinde yeni bir rekor kırılacağı tahmin edildi.

Kaynak: Hürriyet

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