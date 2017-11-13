13/11/2017 11:19


Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

kuvvetli sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya ve Muğla'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların ise öğle saatlerinden sonra artarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. 


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