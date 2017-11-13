Türkiye depremin vurduğu Süleymaniye'ye yardım gönderdi

Irak'ta meydana gelen 7,3 şiddetindeki depremin ardından Türkiye, deprem bölgesine acil yardım gönderdi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla arama kurtarma ve medikal müdahale birimlerinden oluşturulan ekip, askeri kargo uçağıyla Ankara'dan bölgeye hareket etti.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, 60 çadır, 320 battaniye, 2 araç ve 25 personelle deprem bölgesine hareket edeceklerini belirterek, havaalanı koşullarının uygun olması durumunda Süleymaniye Havaalanı'na inmeyi planladıklarını söyledi.

Karayoluyla da bölgeye gitmek üzere ekiplerin hareket halinde olduğunu aktaran Güllüoğlu, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kızılayı ile koordinasyon halinde olduklarını, gelen talepler doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.

İran'dan da can kaybı ve yaralı bilgilerinin ulaştığını ancak şu ana kadar kendilerine ulaşan bir yardım talebi olmadığını dile getiren Güllüoğlu, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla da İran makamlarına yardım edebileceklerini bildirdiklerini aktardı.

AFAD ekipleri tarafından tırlarla Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirilen yardım malzemeleri ile arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araçlar, Airbus A400M nakliye uçağına yüklendi.

Askeri nakliye uçağı, saat 09.25'te Irak'ın Süleymaniye kentine gitmek üzere havalandı.

AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun da arasında bulunduğu arama ve kurtarma ekibi ile Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) bir ilk yardım ekibi de bölgeye hareket etti.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralananlara şifa dileyerek, Türkiye'nin AFAD tarafından koordine edilen yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi notunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığına ait A 400 M kargo uçağı içerisinde AFAD Başkanı, AFAD Başkan Yardımcısı, Ankara İl AFAD Müdürlüğünden 10 personel ve bir araç, Sağlık Bakanlığı UMKE'den 10 personel ve bir araç, Ankara İl AFAD lojistik deposundan 320 battaniye ve 60 AFAD çadırı ile havalandı. Söz konusu hava aracının Irak Süleymaniye iline inmesi planlanıyor.Van İl AFAD Müdürlüğünden 3 araç ve 15 personel, Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğünden 5 araç ve 29 personel Şırnak Valiliği Habur sınırından Irak'a gönderilmek üzere görevlendirildi.

Deprem bölgesinde yürütülmekte olan insani yardım çalışmalarına destek olmak üzere, karayoluyla Muş lojistik depodan 2 bin adet çadır ve Diyarbakır lojistik depodan 4 bin adet battaniye gönderildi. Ankara lojistik depodan 320 adet battaniye ve 60 adet 16,5 metrekare aile çadırı ise havayolu ile gönderilmek üzere Ankara Etimesgut Havaalanına sevk edildi. Türk Kızılayı tarafından söz konusu insani yardım çalışmalarına destek olmak üzere 3 bin adet çadır, 10 bin adet battaniye, 3 bin adet ısıtıcı, 10 bin adet yatak, bir adet yemek tırı karayolu ile deprem bölgesine gönderildi.