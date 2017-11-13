13/11/2017 08:09


TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere dev harekat

hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenledi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.  Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar emniyetle üslerine döndü.

 

 


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