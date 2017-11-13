TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere dev harekat

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenledi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar emniyetle üslerine döndü.