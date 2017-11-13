Irak'taki deprem Türkiye'yi de sarstı

Irak'ta meydana gelen 7,3 şiddetindeki deprem Türkiye'nin de bir çok ilinde hissedildi

Richter ölçeğine göre 7.3 şiddetinde olan deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.Deprem İran, Suriye, İsrail, Azerbaycan ve Kuveyt’in yanı sıra Türkiye’den de hissedildi. Hakkâri, Van, Muş, Batman, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak’ta sarsıntıyı hissedenler sokaklara çıktı.

Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi.

Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem Şırnak’ın Cizre ilçesinde de hissedildi. Deprem nedeniyle Devlet Hastanesi acil servisindeki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Irak’ın güneydoğusundaki Süleymaniye kentinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, Cizre’de de hissedildi. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar evlerini terk ederek, sokaklara çıktı. Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi acil servisindeki hasta ve hasta yakınları da tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede görevli polisler, deprem sarsıntısının hissedilmesiyle birlikte vatandaşlardan dışarı çıkmalarını istedi. Bazı hastalar kollarına takılı serumlarla birlikte hastaneyi terk etti. Sarsıntının ardından hasta ve hasta yakınları yeniden içeriye alındı.