13/11/2017 07:59


Irak'taki deprem Türkiye'yi de sarstı

diyarbakır son depremler

Irak'ta meydana gelen 7,3 şiddetindeki deprem Türkiye'nin de bir çok ilinde hissedildi

Richter ölçeğine göre 7.3 şiddetinde olan deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.Deprem İran, Suriye, İsrail, Azerbaycan ve Kuveyt’in yanı sıra Türkiye’den de hissedildi. Hakkâri, Van, Muş, Batman, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak’ta sarsıntıyı hissedenler sokaklara çıktı.

Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi.

 Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem Şırnak’ın Cizre ilçesinde de hissedildi. Deprem nedeniyle Devlet Hastanesi acil servisindeki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi.
Irak’ın güneydoğusundaki Süleymaniye kentinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, Cizre’de de hissedildi. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar evlerini terk ederek, sokaklara çıktı. Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi acil servisindeki hasta ve hasta yakınları da tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede görevli polisler, deprem sarsıntısının hissedilmesiyle birlikte vatandaşlardan dışarı çıkmalarını istedi. Bazı hastalar kollarına takılı serumlarla birlikte hastaneyi terk etti. Sarsıntının ardından hasta ve hasta yakınları yeniden içeriye alındı.

bitliste patlama
Teröristlerin döşediği mayın patlayınca 1 asker yaralandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Belediye önünde 'İstanbul'u Böyle Yönetemezsiniz' diye haykırdılar
Altan kardeşler
Altan kardeşlerin avukatları tartışınca salondan atıldılar
Neçirvan Barzani
Barzani Türkiye'ye teşekkür etti
Yağmur Sarıoğlu
Sabri Sarıoğlu ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor
İlgili Haberler
bitliste patlama

Teröristlerin döşediği mayın patlayınca 1 asker yaralandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Belediye önünde 'İstanbul'u Böyle Yönetemezsiniz' diye haykırdılar

Altan kardeşler

Altan kardeşlerin avukatları tartışınca salondan atıldılar

Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaza

Hastane inşaatında facia, işçiler asansör boşluğuna düştü

Son Dakika Haberleri
Neçirvan Barzani

Barzani Türkiye'ye teşekkür etti

Yağmur Sarıoğlu

Sabri Sarıoğlu ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor

Ivana Sert

Avukatı ünlü modacıya dava açtı

İsmail Kahraman

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı yeniden İsmail Kahraman oldu

 Yazarlarımız
necdet siaslı

İyi Parti taban yapmaya başladı

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İYİ Partisi’nin merkez sağı kucaklayacağı söylenmişti. MHP’den ayrılan ve bu partinin % 50 oyunu alan İYİ Parti’nin AK Parti küskünleri ...

Devam