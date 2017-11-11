Manisa'da deprem oldu İzmir de hissetti

Merkez Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4.4 şiddetinde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından elde edilen verilere göre, bugün saat 11.56’da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir’de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.