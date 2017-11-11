Flaş İstanbul'u kana bulayacaklardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li terörist 6 kişi yakalandı

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Sansasyonel eylem hazırladığı olduğu iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.