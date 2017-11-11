11/11/2017 09:57


İzmir'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltılar var

fetö operasyonu

İzmir'in 6 ilçesinde FETÖ'ye yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 47 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün deşifresine yönelik yaptığı çalışmada, kent merkezi ve 6 ilçede 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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