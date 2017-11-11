11/11/2017 08:36


Cumhurbaşkanından Mustafa Tuna'ya ilk talimat

Mustafa Tuna

Melih Gökçek'in istifasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Tuna'ya ilk talimat Ankara'daki AKM oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bu görüşmeden söz etti. Erdoğan, AK Parti’nin 16 Ankara milletvekilinin de bulunduğu toplantıda, İstanbul’da tanıtımını bizzat yaptığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) projesini hatırlatarak, bu konudaki kararlılığını vurguladı. Cumhurbaşkanı, İstanbul AKM ’ye benzer bir projeyi Ankara’da bulunan AKM alanında da hayata geçirmek istediklerini belirterek, bu konu üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Eski hipodromda bulunan AKM için 4 proje olduğunu anlatan Erdoğan, bunlardan biri üzerinde yoğunlaşıp hayata geçireceklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 100’üncü doğum günü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 1981’de Kenan Evren tarafından temeli atılan AKM , Cumhuriyet’in sembolü olarak planlandı. Son dönemde fuar alanı olarak kullanılan binada, illerin tanıtım günleri düzenleniyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’e yetiştirilmesi planlanan AKM ’nin en kısa sürede projelendirilip yapımına başlanması bekleniyor.


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