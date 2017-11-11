11/11/2017 08:10


Bin 200 polisle 'Güven Operasyonu' yapıldı

Adana Huzur operasyonu

Adana'da yaklaşık bin 200 polisin katılımıyla Adana Huzuru Güven Operasyonu 4 operasyonu gerçekleştirildi

Adana'da aralarında özel harekat, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu bin 200 polis katıldı.Ekiplerin 14 bin 220 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tuttuğu uygulamada, aranan 25 kişi yakalandı, 4 kişiye ve 6 iş yerinin sorumlularına adli ve idari işlem uygulandı. Haklarında işlem uygulanan kişilere 10 bin 950 lira para cezası verildi.

Uygulamada 5 bin 43 aracı kontrol eden ekipler, aranan 12 aracı buldu, 17 aracı trafikten men etti, 39 aracın sürücüsüne de toplam 38 bin 325 lira para cezası kesti.Çalışmalarda, 18 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 18 şarjör ile 71 dolu fişek, 9 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 4 şarjör ile 670 dolu fişek, "sallama" diye tabir edilen iki kesici ve delici alet, bir beyzbol sopası, bir polis telsizi, 10 gram eroin, 16 bin 529 ecstasy uyuşturucu hap, 42 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulama alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.


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