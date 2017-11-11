11/11/2017 08:02


Helyum gazı patlayınca ev az kalsın yok oluyordu

Helyum gazı

Hatay'ın Defne ilçesindeki Yaşar Dağlı Apartmanı’nın giriş katında dün gece yarısı patlama meydana geldi

Patlamanın yaşandığı eve çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Yapılan incelemede, patlamanın evde balon şişirmede kullanılan helyum gazından kaynaklandığı belirlendi. Sızan helyum gazının, D.T.’nin sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladığı öne sürüldü.

Ailenin üniversitede okuyan iki oğlunun, eve katkıda bulunmak için helyum gazı ile balon şişirip sattığı belirtildi.Gece patlama sesine uyanıp dışarı çıktığını belirten apartman sakinlerinden Cüneyt Mansur, “Mutfakta oturuyorduk, birden patlama sesi duyduk, çocukları falan kaptık, aşağı nasıl indiğimizi bilemedik. Aşağı inince arabadan el fenerimi aldım, arka tarafa baktım. İki odanın duvarı patlamış. O ara helyum gazının kokusunu biliyorum, helyum gazı kokusu aldım. Başka da bir şey görmedim. Evde aile kalıyordu anne, baba ve iki de çocuk vardı. Balon işi yapıyorlarmış, akşam üzeri iki koca balonla içeri girdiklerini gördük” dedi. Polis tarafından patlamayyla ilgili soruşturma başlatıldı.


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