10/11/2017 22:31


İzmir'de 350 metrelik dev Atatürk posteri açıldı

350 metre poster

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de '10. Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenlendi

İzmir Alsancak Limanı'ndan başlayan yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bazı İzmir milletvekilleri, STK temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.Yürüyüşte, Atatürk'ün 350 metre uzunluğundaki kalpaklı posteri taşındı. Bando eşliğinde yürüyen İzmirliler, ellerinde Atatürk'e özlemlerini anlatan pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldi.Kocaoğlu, kahraman bir komutanı ve yiğit bir halk önderini andıklarını, Atatürk'ün vizyonu ve barışa olan inancını çok özlediklerini ifade etti.Kocaoğlu, "En sıkıntılı anlarda bile umudumuzu ve cesaretimizi yitirmememiz gerektiğini öğrettiğin için sana minnettarız. Gün Mustafa Kemal'e layık olma günüdür. Gün, cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılma günüdür." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi, konserde sanatçı Haluk Levent de sahne aldı.


350 metre poster
İzmir'de 350 metrelik dev Atatürk posteri açıldı
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