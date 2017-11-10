10/11/2017 17:51
Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı
Eskişehir'de bir kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmek suçundan gözaltına alınarak tutuklandı
Bilişim yoluyla işlenen suçların tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen M.A'yı gözaltına aldı.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.A, mahkemece "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.