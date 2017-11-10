10/11/2017 17:48


Mavi Balina oyunu bir can daha aldı

Mavi Balina

Ordu'da yaşayan 17 yaşındaki İbrahim Can Duman adlı genç, Mavi Balina oyunu oynadı. Duman, oyundaki talimatı yerine getirmek için kendini doğalgaz borusuna asarak canına kıydı

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İbrahim Can Duman’ın Ordu Devlet Hastanesinde çalışan annesi iş dönüşü eve geldiğinde oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından 17 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, 17 yaşındaki genci kendi canına kıymaya kadar götüren sebeplerin başında ‘Mavi Balina’ adlı internet oyunu olduğu belirtildi. Söz konusu oyunun Türkiye’de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade edilirken, oyunda oyunculara 50 görev veriliyor. Verilen bu görevlerin sonunda oyuncunun kendini asarak ya da yüksek bir yerden atlayarak canına kıymasıyla oyun son buluyor.


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