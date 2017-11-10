10/11/2017 17:18


AK Partililer Atatürk anısına mevlit okuttu

AKP Bodrum İlçe Teşkilatı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü nedeniyle AKP Bodrum İlçe Teşkilatı mevlit düzenledi

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'in de katıldığı programda, AKP Bodrum İlçe Başkanlığı’nın organizasyonu ile Adliye Camii’nde Atatürk için cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu. Adliye Camii İmamı Hafız Sait Alpoğan, Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan ve Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii Müezzini Osman Gelir tarafından, Kur’an-ı Kerim ve kasidelerin okunduğu programda Atatürk ve silah arkadaşları için dualar edildi.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan AKP Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Akbaba, şunları söyledi: “Atatürk'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Atatürk'ümüzü, Ata’mızı ve şehitlerimizi için bugün bu camimizde onların ruhuna Kur’an-ı Kerim okuduk, mevlidi şerif buyurduk. Rabbim kabul eylesin. Bize bıraktığı emaneti, mirası sonsuza kadar yaşatacağız.”

Bodrum Belediye Meydanı’nda bulunan tarihi camideki programa çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programı ve arkasından kılınan cuma namazı sonrasında çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.


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