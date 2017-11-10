10/11/2017 11:50


Genci yaşlısı Ata'nın huzuruna çıktı

anıtkabir ziyaret

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde binlerce vatandaş Anıtkabir'e akın etti

Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında devlet erkanının katıldığı tören sonrası, vatandaşların ziyaretine açıldı.Polis kontrolünden geçirilen ve üst araması yapılan vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Anıtkabir görevlileri, mozolenin çevresinde izdiham yaşanmaması için vatandaşları gruplar halinde içeri aldı.

Genç, yaşlı, çocuk, ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle mozolenin önüne gelen binlerce vatandaş, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Bazı vatandaşlar, mozolenin önünde dua etti ve getirdikleri çiçekleri buraya bıraktı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

 

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