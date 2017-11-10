10/11/2017 08:31


Yurt geneli hava durumu 10 Kasım 2017

hava durumu

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Karadeniz Bölgesinde sağanak yağış beklenirken doğu Anadolu'da ise kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 23

Bursa: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18


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