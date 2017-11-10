9 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve herkesin büyük umutlarla yaptığı Süper Loto çekilişinin 9 Kasım tarihinde kazanan rakamları belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi 7 bin 858 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 316 kişi 168 lira 45'er kuruş, 3 bilen 67 bin 115 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte dağıtılan ikramiye miktarı 2 milyon 36 bin 992 lira 30 kuruş oldu.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 472 bin 965 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 823 bin 27 lira 70 kuruş kamuya aktarılacak.

İŞTE KAZANAN RAKAMLAR: 7, 13, 29, 34, 38, 52