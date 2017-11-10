10/11/2017 08:05


İstanbul'da IŞİD şüphelilerine baskında çok sayıda gözaltı var

ışid operasyonu

İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından IŞİD şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 82 şüpheli gözaltına alındı

TEM Operasyon Timi ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe’deki 14 adrese baskın düzenledi. Gece yarısı başlayan operasyonda yabancı uyruklu 82 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

 

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