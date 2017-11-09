09/11/2017 15:59


10 Kasım Cuma günü okullar tatil olacak mı

10 Kasım

10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü. 10 kasım Cuma gününün tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Detaylar haberimizde

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl Atatürk’ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir. 10 Kasım Cuma günü okullarda eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecektir.


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