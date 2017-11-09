Atatürk'ün hatıraları Gaziantep'te yaşatılıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıraları, nüfusa kayıtlı olduğu Gaziantep'te yaşatılıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ocak 1933'te Gaziantep'i ziyaret ettiğinde, kentin mülki amirleri kendisine hemşehrilik vermeyi teklif etti.Selanik'te doğan Atatürk'ün bu durumu memnuniyetle karşılaması üzerine kent meclisince, Büyük Önder'e hemşehrilik verilerek, merkeze bağlı Bey Mahallesi nüfusuna kaydedildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de kentte Atatürk'ün anısını yaşatmak için nüfusa kayıtlı olduğu mahallede bulunan tarihi bir evi restore ederek, 2013 yılında Atatürk Anı Müzesi'ni kurdu.

Müzede, Atatürk'ün Gaziantep ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafları, nüfus cüzdanının nüshası, kentte kaldığı gece kullandığı karyola ile yemek ve fincan takımları gibi çeşitli eşyaları sergileniyor. Müzeyi çevre illerin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara'dan yılda yaklaşık 55 bin kişi ziyaret ediyor.

Atatürk'ün kütüğü Gaziantep'te

Müze sorumlusu Serdar Şirikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin tarihi bir Gaziantep evinde, Atatürk'ün anısına kurulduğunu belirtti.Atatürk'ün Gaziantep'in Bey Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğunu anımsatan Şirikçi, "İnsanlar müzede Atatürk'ün Gaziantepli olduğunu öğrendiklerinde çok mutlu oluyorlar. Bizler de Gaziantep nüfusuna nasıl kaydedildiğini anlatıyoruz. Bu şekilde öğrenmiş oluyorlar." dedi.

Birçok şehrin Atatürk'e fahri hemşehrilik verdiğini dile getiren Şirikçi, şunları anlattı:

"Gaziantep'in farkı 'resmi' olmasıdır. Resmi olduğu için de artık kütüğü burada gözüküyor. Müzemiz içerisinde Atatürk'ün karyolasının bulunduğu bir bölüm var. Kendisi burada istirahat etmiştir. Konakladığı sırada kullandığı yemek ve fincan takımı da yer alıyor. Atatürk ve Gaziantep savunmasının anlatıldığı animasyonlar var. Gaziantep'i anlatan belgesel odalarımız var. Cumhuriyetin anlatıldığı eserler de yer alıyor. Özellikle hafta sonları İstanbul, İzmir ve Ankara'dan günü birlik ziyaretçiler geliyor. Öğretmenlerinin yönlendirilmesiyle çocuklarımız da geliyor. Çocuklara Atatürk anlatılıyor. Onlara milli şuurumuzu anlatıyoruz, onları yönlendiriyoruz. Ayda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor. Bu durumdan çok memnunuz."